Gdzie ten dream-team? Kupują na potęgę łatając luki

Woelbert stracił miejsce w składzie

Pieszczek pierwszy mecz po wypożyczeniu spędził tylko w parku maszyn. Było to w Gnieźnie. Akurat wtedy zawiódł Kevin Woelbert, dla którego był to wyrok. Niemiec stracił miejsce w składzie, mimo średniej biegowej 2,100. Jego następca spisuje się nieźle, choć ma jeszcze rezerwy. Obecnie Pieszczek ze średnią 1,952 plasuje się na trzynastym miejscu spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników.



Wyżej ze Stali są: Kildemand (5), Nowak (7), Woelbert ( 8) i Thorssell (10). Rzeszowianie w tabeli zajmują drugie miejsce. W play-off powalczą o awans z OK Bedmet Kolejarzem oraz Ultrapur Startem. Sporo o awansie mówi się również w Gnieźnie. Ostatnia niespodziewana przegrana w Daugavpils zasiała w Rzeszowie ziarno niepokoju. Nie wszystko działa, jak w szwajcarskim zegarku, stąd dwa kolejne transfery.