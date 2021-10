Gdzie szukają menedżerów i kto jest do wzięcia?

Zobaczmy, jak to wygląda w PGE Ekstralidze. Zmiany nie są planowane u drużyn z czołowej czwórki. Swoje posady podtrzymają: Dariusz Śledź, Jacek Ziółkowski, Stanisław Chomski i Piotr Baron. Mówi się jednak, że do sztabu Sparty dołączy także Piotr Mikołajczak, który w tym roku prowadził OK Bedmet Kolejarza Opole. Jego przygoda z tym klubem dobiegła jednak już końca, o czym sam oficjalnie poinformował.

Zmiany będą w Eltrox Włókniarzu. Nowym szkoleniowcem będzie Lech Kędziora. W bardzo kiepskiej atmosferze z klubem rozstaje się Piotr Świderski, który nie potrafił w zasadzie z nikim się porozumieć, co zarzucały mu osoby z częstochowskiego środowiska, takie jak Marcin Najman czy Marian Maślanka. Obecnie nie jest znana przyszłość młodego trenera, bo być może w niektórych klubach boją się powtórki z rozrywki. Świderski ma pomysł na siebie, ale chce być zbyt apodyktyczny.

W Toruniu zostanie Tomasz Bajerski, a w Grudziądzu Janusz Ślączka w duecie z Robertem Kempińskim. Beniaminek z Ostrowa oczywiście zostaje z Mariuszem Staszewskim, który robi w klubie kapitalną robotę.

Polonia na razie milczy

Mimo słabego wyniku sportowego, menedżerem Falubazu pozostanie Piotr Żyto. Jego posada wydawała się zagrożona po spadku zespołu do eWinner 1. Ligi. W Krośnie zostaje Michał Finfa, a w Rybniku być może Marek Cieślak. Być może, bo sprawa nadal jest otwarta. Abramczyk Polonia straciła Kędziorę i na razie nie ogłosiła nazwiska następcy. Menedżerem zespołu pozostanie Krzysztof Kanclerz, który choć robi błędy, o pozycję obawiać się nie musi.

Do dużych zmian ma dojść w Gnieźnie. Zespołu nie będzie już prowadził Rafael Wojciechowski, a sam zespół przejdzie przebudowę. Szkoleniowcem Wybrzeża pozostanie zaś Eryk Jóźwiak, który dostał duży kredyt zaufania. Podobnie, jak Adam Skórnicki w Łodzi. Beniaminka z Landshut poprowadzi zaś Sławomir Kryjom, który w tym sezonie doprowadził zespół do awansu.

W 2. Lidze zagadki, a na rynku posucha

Prawdopodobnie Unię Tarnów nadal prowadzić będzie Paweł Baran. W klubie dojdzie jednak do zmian kadrowych. Na pewno z kolei Stali Rzeszów nie będzie dłużej już trenował Michał Widera, którego odejście oficjalnie ogłoszono. Nic nie słychać na temat jakichś zmian w Poznaniu, gdzie jest Piotr Paluch. W Opolu zaś szukają następcy dla Mikołajczaka.W Daugavpils na pewno pozostanie Nikołaj Kokin. Los pozostałych ekip z tej ligi na razie jest niepewny.

Tym samym z dużych aktywnych ostatnio nazwisk, wolni pozostaną Widera i Świderski. Do końca też nie jest wiadomo, co z Cieślakiem. W obrębie zainteresowań klubów są też na pewno takie osoby, jak Jacek Frątczak, ale pytanie czy były menedżer Get Well Toruń chce wracać do tej roboty.

