Gdzie są następcy mistrzów? Rynek już zwariował

Łatwiej kupować niż szkolić perełki

Za rok odejdą kolejni. Przede wszystkim Indywidualny Mistrz Świata Juniorów Mateusz Cierniak, czy lider formacji juniorskiej Betard Sparty Wrocław Bartłomiej Kowalski. Wcale mnie więc nie dziwi, że kluby rozglądają się na lewo i prawo szukając jakichś zastępstw. Doszliśmy do tego, że młodzi, zdolni, ale jeszcze bez większego dorobku mogą dostać naprawdę wielkie pieniądze za podpis pod kontraktem. Ostatnio głośna była sprawa Pawła Trześniewskiego, który chciał przejść do Sparty, ale ostatecznie został w Rybniku. Pisaliśmy też o 14-letnim Antonim Kawczyńskim z Gdańska, który już teraz może przebierać w ofertach i to po mimo tego, że w lidze będzie mógł startować dopiero za dwa lata.