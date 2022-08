Gdzie jest granica bezpieczeństwa? Ryzykują zdrowiem przez pogodę

Piotr Pawlicki i Kacper Woryna woleli dojechać do mety bez gogli, bo po prostu mając je założone, absolutnie niczego nie widzieli. Ryzykowali tym samym swoim zdrowiem, bo przecież czasem na torze znajdują się kamienie wielkości śliwki. Po meczu pojawiły się głosy, że należało zakończyć go po ulewie. Tym bardziej, że rozegrano wymaganą ilość biegów, a zwycięzca praktycznie był już znany.

Postanowiliśmy zapytać byłych żużlowców o to, czy faktycznie warunki torowe zagrażały uczestnikom piątkowego meczu. - Były trudne, ale dało się jechać. Zawodnicy sobie radzili. Bez przesady. Jak tak będziemy robić, to niedługo kilka kropel spowoduje odwołanie meczu. Wiem, że w PGE Ekstralidze zawodnicy bardzo chcą jeździć na idealnych torach. U nas w Pile było w tym roku także spotkanie po dużych opadach. Trochę prac na torze i normalnie pojechaliśmy. Pewnie w PGE Ekstralidze by to odwołali - mówi nam Ryszard Dołomisiewicz.