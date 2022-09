Gdzie dwóch się bije tam... wejście smoka Wilczej watahy

Sezon był zwariowany, bo używając metafory z biegu maratońskiego do trzydziestego ósmego kilometra samotnie i wyraźnie prowadził klub Jerzego Kanclerza i nad Brdą zaczęto chłodzić szampana. Po czym doszło do półfinału, który rzekomo był finałem i zielonogórzanie wypunktowali bydgoszczan w koncertowy sposób. Wtedy już niemalże ogłoszono awans "Zielonki" do najsilniejszej ligi świata. Ale Krosno nie chciało być chłopcem do bicia, zrobiło solidną zaliczkę i nie roztrwoniło jej do końca.

Krosno jest nie tylko stolicą żużla na Podkarpaciu (o Rzeszowie! O tempora! O mores!), ale też pierwszy raz w historii jedzie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bydgoszcz rozpacza, Zielona Góra rozpacza takoż, ale jest miasto, które pluje sobie w brodę! To Łódź. Zabrakło im dwóch punktów, żeby w półfinale wyeliminować Krosno, a teraz to Krosno jest w PGE Ekstralidze!

Awans Krosna to "wejście smoka" do PGE Ekstraligi albo "czarnego konia" - jak kto woli. Jednak gdyby to Łódź weszła klasę wyżej, to napisałbym, że byłby to awans "czarnego konia do sześcianu".