Gdyby ten prezes był żużlowcem, wygrywałby każdy start

Plusy

Refleks godny żużlowca. Gdyby prezes Grzegorz Leśniak zamiast na karierę działacza zdecydował się spróbować swych sił na torze, to zapewne słynąłby jako jeden z najlepszych startowców. Szybkość jego reakcji jest bowiem bardziej niż imponująca. Od razu po mancie zafundowanym Wilkom przez ROW Rybnik w pierwszej kolejce wyciągnął z PGE Ekstraligi Musielaka i Milika. Kiedy zaś kontuzji doznał Patryk Wojdyło, w Krośnie w mgnieniu oka pojawili się Lewiszyn i Kvech.

Mistrzowie delegacji. Beniaminek zazwyczaj stara się opierać swoją siłę o atut własnego toru, będącego często zagadką dla zawodników z wyższej klasy rozgrywkowej, którzy wcześniej nie mieli zbyt wielu okazji do sprawdzenia się na nim. Wilki poszły o krok dalej i w fazie zasadniczej wygrały aż 4 z 7 spotkań w wyjazdowych. Ponad 50% skuteczności poza własnym torem? W czarnym sporcie to wynik godny zapamiętania.

Reklama

Tworzą modę na żużel. Stadion w Krośnie dawno już nie widział takiej frekwencji jak w tym sezonie, a lokalni przedsiębiorcy coraz śmielej myślą o reklamie poprzez czarny sport. Organizowana na tamtejszym torze runda IMŚJ okazała się co prawda klapą, ale miasto szkła wyrasta powoli na żużlową stolicę regionu

Minusy:

Formacja juniorska. Aleks Rydlewski, Jakub Janik, Bartosz Curzytek oraz ściągnięci podczas fazy play-off Seweryn Orgacki i Kamil Marciniec zdobyli łącznie 54 punkty w 18 meczach. W wielu spotkaniach do zwycięstwa brakowało zespołowi Ireneusza Kwiecińskiego właśnie jednego lub dwóch oczek zdobytych przez juniorów. Jeśli marzą o wyższych celach, powinni czym prędzej dokonać wzmocnień w tej formacji.

Frycowe zapłacone zimą. Należy oczywiście pochwalić błyskawiczną reakcję krośnieńskiego zarządu na początku sezonu, lecz nie wolno zapomnieć czym była ona spowodowana. Klub po awansie wymienił niemal cały skład, a okazało się, iż 2 nowe nabytki musiały pożegnać się z miejscem w składzie jeszcze zanim zdążyli dobrze nauczyć się drogi dojazdowej na stadion.

Defekt na ostatniej prostej. Przegrać finałowy dwumecz to żadna hańba, jednak styl w jakim zaprezentowała się krośnieńska drużyna przeciwko Arged Malesie pozostawiał naprawdę sporo do życzenia. Kilka miesięcy wcześniej wywieźli wszak z Ostrowa Wielkopolskiego zwycięstwo. W najważniejszym wyjazdowym meczu sezonu drżeli zaś o przekroczenie honorowej granicy 30 punktów. Przypominało to nieco pędzącego po zwycięstwo zawodnika łapiącego gumę na ostatnim łuku.

Cytat sezonu:

Liczba sezonu: 1. Pierwszy w historii sezon Cellfast Wilków poza najniższym szczeblem rozgrywkowym został zakończony pierwszym miejscem po fazie zasadniczej eWinner 1. ligi. To naprawdę imponujące.