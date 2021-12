Gdyby okrążeń było mniej, to zdobyliby mistrzostwo?

Przemysław Półgęsek Żużel

Jak wynika z analizy statystycznej portalu GuruStats, Motor Lublin był w minionym sezonie PGE Ekstraligi drużyną o zdecydowanie najgorszej skuteczności na dystansie. Mimo to, podopiecznym Jacka Ziółkowskiego udało się awansować do finału. Czy gdyby żużlowe wyścigi liczyły sobie mniej okrążeń, to lublinianie wywalczyliby mistrzostwo?

