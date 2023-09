Gdyby nie ten chłopak spadliby z hukiem. Wszystko policzyliśmy

Gdyby nie Wiktor Przyjemski, to Abramczyk Polonia Bydgoszcz, a nie InvestHouse Plus PSŻ Poznań, budowałaby teraz skład na 2. Ligę. Przejrzeliśmy wszystkie mecze Polonii w sezonie 2023 i punkty, które zdobywał 18-letni junior. Wyszło nam, że gdyby go zastąpić młodzieżowcem na 2-3 punkty, to Polonia wygrałaby może jeden mecz. Jakby to był junior na 5-6 punktów, to byłoby niewiele lepiej.