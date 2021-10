Gdyby Discovery płaciło w tym roku, Zmarzlik zarobiłby 700 tysięcy

Wynagrodzenie zawodników w cyklu Grand Prix jest wypłacane według ustalonego taryfikatora i w przeciwieństwie do startów ligowych, nie jest zależne od liczby zdobytych punktów, a od miejsca, na którym żużlowiec zakończy zawody. Na każdą rundę w sezonie 2021 budżet na wypłaty wynosił 84,5 tysiąca dolarów netto.

Taryfikator nagród w sezonie 2021 (1 USD – 3,99 zł):

12 000 USD (47 800 zł) 8 800 USD (35 112 zł) 7 200 USD (28 728 zł) 6 200 USD (24 738 zł) 5 200 USD (20 748 zł) 5 200 USD (20 748 zł) 4 600 USD (18 354 zł) 4 600 USD (18 354 zł) 3 850 USD (15 362 zł) 3 700 USD (14 763 zł) 3 650 USD (14 564 zł) 3 600 USD (14 364 zł) 3 550 USD (14 165 zł) 3 500 USD (13 965 zł) 3 450 USD (13 766 zł) 3 400 USD (13 566 zł) 1 000 USD (3 990 zł) 1 000 USD (3 990 zł)

Jak zapowiedział Francois Ribeiro, od przyszłego sezonu, budżet na nagrody dla zawodników dla każdej z rund ma wynosić 150 tysięcy dolarów netto. Oznacza to, że zawodnicy będą zarabiali o 77,5% więcej, niż w tym roku. Najwięcej w tym sezonie zarobił Artiom Łaguta - 102,4 tys. USD (ok. 410 tys. zł). Gdyby w sezonie 2021 obowiązywał budżet, który ma przeznaczać Discovery, zarobiłby 181,78 tys. USD, co daje ponad 725 tysięcy złotych. To znaczna i, jak powiedział szef Discovery Sports Events, oczekiwana przez żużlowców zmiana.

Wzrost płac zawodników, gdyby budżet Discovery obowiązywał w 2021 r. (1 USD – 3,99 zł)

Artiom Łaguta - 408 576 zł - > 725 282,85 zł Bartosz Zmarzlik - 406 980 zł - > 722 449,71 zł Maciej Janowski - 278 502 zł - > 494 382,27 zł Emil Sajfutdinow - 272 118 zł - > 483 049,71 zł Fredrik Lindgren - 237 205,50 zł - > 421 074,83 zł Tai Woffinden - 229 624,50 zł - > 407 617,44 zł Leon Madsen - 211 270,50 zł - > 375 036,38 zł Robert Lambert - 187 929 zł - > 333 601,79 zł Max Fricke - 186 732 zł - > 331 476,91 zł Jason Doyle - 186 532,50 zł - > 331 122,80 zł Anders Thomsen - 183 739,50 zł - > 326 164,78 zł Matej Zagar - 155 809,50 zł - > 276 584,92 zł Oliver Berntzon - 153 814,50 zł - > 273 043,48 zł Krzysztof Kasprzak - 152 817 zł - > 271 272,80 zł Martin Vaculik - 124 488 zł - > 220 984,63 zł