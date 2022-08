Galimatias przed play-off. Kto wpadnie na minę?

PGE Ekstraliga zmierza do końca rundy zasadniczej. Przed nami jej ostatnia, czternasta kolejka. Wiemy już które zespoły wezmą udział w fazie play-off. Poza spadkowiczem - Arged Malesą Ostrów Wielkopolski i siódmym w tabeli ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz do ćwierćfinałów awansowały wszystkie pozostałe drużyny. To efekt reformy systemu rozgrywek - jeszcze przed rokiem miejsce w fazie pucharowej należało się tylko czterem najlepszym klubom.

Motor Lublin postrachem ligi

Jak będą wyglądały ćwierćfinałowe pary? Cóż, trudno powiedzieć. Póki co wiemy tylko tyle, że fazę zasadniczą na pierwszym miejscu skończy Motor Lublin. Choć zespół Jacka Ziółkowskiego doznał przed tygodniem pierwszej w sezonie porażki, to pozostałe kluby będą starać się z całych sił, by w ćwierćfinale uniknąć konfrontacji z Koziołkami.

Takie ryzyko ciąży nad Betard Spartą Wrocław, For Nature Solutions Apatorem Toruń i Fogo Unią Leszno. Dwa pierwsze zespoły zmierzą się ze sobą w niedzielę na Motoarenie, zaś Byki podejmą w piątek zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa. To właśnie te spotkania zadecydują o ostatecznym układzie fazy play-off. Trudno wszak spodziewać się, by gorzowianie mieli odnieść zwycięstwo przy Alejach Zygmuntowskich.

Póki co najbliżej wyjazdu do Lublina na ćwierćfinał jest Unia. Najbardziej utytułowany klub w Polsce dzierży jednak swój los we własnych rękach. Jeśli w piątek podopieczni Barona pokonają Włókniarza, to na pewno nie zajmą niechcianej szóstej lokaty. Trafi ona wówczas do przegranego z rywalizacji Apator - Sparta.

Analizując układ szans w poszczególnych ćwierćfinałach nie można zapominać o lucky loserze. Nawet ewentualna porażka z Motorem nie zamyka ich rywalowi furtki do półfinałów. Wystąpią w nich bowiem nie tylko zwycięzcy dwumeczów z pierwszej rundy, ale i ten przegrany, który w początkowej fazie play-off zaliczy najlepszy bilans punktów.

Poniżej prezentujemy rozkład ćwierćfinałowych par, jeśli w najbliższy weekend:

Wygrają Włókniarz i Sparta:

Motor Lublin - Unia Leszno

Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń

Stal Gorzów - Sparta Wrocław

Wygrają Włókniarz i Apator:

Motor Lublin - Unia Leszno

Włókniarz Częstochowa - Sparta Wrocław

Stal Gorzów - Apator Toruń

Wygrają Unia i Apator:

Motor Lublin - Sparta Wrocław

Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno

Stal Gorzów - Apator Toruń

Wygrają Unia i Sparta:

Motor Lublin - Apator Toruń

Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno