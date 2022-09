Fricke czeka na rozwój wydarzeń. Jeszcze może uciec

Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła. Falubaz nieoczekiwanie wyeliminował Polonię Bydgoszcz, która wydawała się faworytem półfinałowego dwumeczu. Teraz zespół z Zielonej Góry jest w trudnym położeniu, bo dość wysoko przegrał w Krośnie. Ma do odrobienia dziesięć punktów, co jest realne, ale problematyczne. Na to, co się wydarzy, czeka Max Fricke. Australijczyk chce jeździć w PGE Ekstralidze.