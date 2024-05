Frekwencja spadła o połowę, kuriozalny powód. Klub liczy straty

Texom Stal Rzeszów. Pustki na stadionie. Spadek frekwencji o ponad 100 proc.

W poprzedni weekend pogoda w naszym kraju była kapryśna. Z powodu opadów deszczu przełożono kilka spotkań. Znak zapytania był również przy meczu Texom Stal Rzeszów - Energa Wybrzeże Gdańsk. Na rzeszowskim stadionie tylko trochę pokropiło, a kibiców za bardzo nie przybyło. Fani beniaminka Metalkas 2. Ekstraligi zawiesili sobie bardzo wysoko poprzeczkę, ponieważ na Derby Podkarpacia wykupili wszystkie możliwe miejsca - 11 547. Takiego zainteresowania nie było nawet za czasów Marty Półtorak.



Komplet publiczności zawsze oznacza spory zastrzyk pieniędzy. Działacze zacierali ręce i liczyli na to, że na kolejnych spotkaniach na stadionie również pojawi się dużo fanów. Liczba 4 000 wygląda jednak skromnie, jeśli zestawimy to obok liczby 11 547. W Rzeszowie znają powód. Tłumaczą to pogodą. Po pierwsze, ludzie zastanawiali się, czy w ogóle ten mecz się odbędzie, bo prognozy wskazywały na gigantyczne opady deszczu w godzinach meczu, a po drugie, doszło do przedziwnej sytuacji. W jednej części miasta przeszła ulewa.