Francuz spotkał czarnego kota? Teraz pluje sobie w brodę!

Fogo Unia Leszno - noty:

David Bellego 1+. W drodze na stadion minął chyba całkiem pokaźne grono czarnych kotów albo urządził sobie spacer przez magazyn rozstawionych drabin. Najpierw jeden błąd na wejściu w pierwszy łuk sprawił, że wyprzedzili go obaj rywale, później zaliczył pechowy defekt na prowadzeniu. Za wrażenia artystyczne możemy przyznać malutki plusik, ale w czarnym sporcie liczą się punkty. Tych zdobywanych przez Francuza zabrakło gospodarzom do zwycięstwa.

Janusz Kołodziej 4. Było w porządku. Tylko "w porządku". Unia jest od niego uzależniona na tyle mocno, że gdy tylko nie spisuje się fenomenalnie, Byki wpadają w kozi róg. Przeciwko Sparcie nie zdołał zrobić tego co w meczu z GKM-em. Teraz wszyscy leszczyńscy kibice trzymają kciuki by jak najszybciej wrócił na swój galaktyczny poziom.

Damian Ratajczak 4. Zrobił to, co do niego należało - pozabierał punkty młodzieżowcom Sparty. Jego dobre punkty stanowią łyżeczkę miodu w smutnej beczce dziegciu.

Betard Sparta Wrocław - noty:

Gleb Czugunow 2. Najpierw było pechowo, później po prostu słabo. W ostatnich miesiącach jakby nieco cofnął się w swym zawodniczym rozwoju. Po powrocie do formy Taia Woffindena czas teraz na niego. Zapasy i rezerwy na pewno ma spore - udowadnił to przyzwoitym otwarciem spotkania.

Tai Woffinden 5+. Gdyby Peter Jackson dzisiaj kręcił film "Władca Pierścieni: Powrót Króla" to w roli tytułowego władcy powinien obsadzić właśnie czterokrotnego mistrza świata. Szydzono z niego, wątpiono w jego motywację, a on najpierw wyjechał na Wyspy Kanaryjskie, a potem zmiótł Unię Leszno. Nie było na niego mocnych!

Maciej Janowski 4+. Występ w kratkę - trzy wyścigi słabe, dwa wybitne. Tym razem mógł jednak pozwolić sobie na chwile zawahania, bo wreszcie nieco odciążył go Woffinden. Nie należy popadać w zbędną panikę. To nie "typowy Janowski z drugiej połowy sezonu", zawodnik pogubiony we własnym otoczeniu. Póki co wszystko wygląda u niego dobrze.