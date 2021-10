Francis Gusts dla Interii: Betard Sparta jest mną zainteresowana

Sebastian Zwiewka, Interia: Jest pan zadowolony ze swoich występów w sezonie 2021 na torach 2. Ligi Żużlowej? Średnia biegowa 1,791 pozwoliła panu zająć 22. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych. Czy dla tak młodego zawodnika był to sukces?

Francis Gusts, żużlowiec Optibet Lokomotivu Daugavpils: Tak, w zakończonym sezonie startowaliśmy w 2. Lidze Żużlowej. Poziom tej klasy rozgrywkowej jest bardzo wysoki, ale nie jestem zadowolony z mojego miejsca w klasyfikacji. Chciałem być w pierwszej dziesiątce.

Przejdźmy do postawy drużyny. Odpaliście z rywalizacji po przegranym dwumeczu półfinałowym z OK Bedmet Kolejarzem Opole. Był pan bardzo rozczarowany? Przed sezonem byliście jednym z faworytów do awansu.

Reklama

Cała nasza drużyna po przegranej z zespołem z Opola była bardzo zawiedziona, ponieważ mieliśmy nadzieję, że wrócimy do eWinner 1. Ligi.

Dlaczego wynik był poniżej oczekiwań? Mógłby pan podać powody.

Na początku sezonu nasza drużyna była trochę silniejsza, ponieważ w składzie pojawili się zawodnicy zagraniczni. Pod koniec rozgrywek jechaliśmy tylko Łotyszami, dlatego byliśmy tak słabi.

Zaskoczył pana awans Trans MF Landshut Devils do eWinner 1. Ligi?

Nie byłem zaskoczony, bo to bogaty klub. W składzie byli dobrzy juniorzy i kilku naprawdę dobrych zawodników. Awans zespołu z Landshut nie był dla mnie niespodzianką.

Rok temu pozostał pan w Optibet Lokomotivie Daugavpils nawet po spadku. Czy wtedy miał pan oferty z innych klubów?

Tak, dostałem wtedy kilka ofert.

W sezonie 2021 udowodnił pan swoją wartość. Skoro kluby z Polski pana obserwują to chciałbym zapytać czy teraz planuje zmienić pan klub, by jeździć w wyższej klasie rozgrywkowej.

Sezon się kończy. Teraz rozmawiamy, ale mam nadzieję, że będę mógł spróbować jazdy dla innego klubu.

Finanse w sporcie żużlowym odgrywają ważną rolę. Ma pan sponsorów na Łotwie, czy tak młodemu zawodnikowi jest ciężko kogoś znaleźć?



Żużel na Łotwie jest bardzo mało popularny, więc nie mam zbyt wielu sponsorów. Moi najwięksi sponsorzy to mama i tata.

W zakończonym sezonie miał pan podpisany kontrakt jako "gość" w Betard Sparcie Wrocław. Czy to prawda, że ten klub jest panem dalej zainteresowany?



Tak, są mną zainteresowani i mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia

Trenował pan na wrocławskim torze? Jeśli tak, to jakie ma pan wrażenia.



Miałem kilka treningów. Ten tor jest bardzo duży i szeroki. Bardzo mi się spodobał.



Oglądał pan mecz, kiedy Betard Sparta wywalczyła mistrzostwo Polski? Kibicował pan im?



Tak, oglądałem mecz na stadionie. Były bardzo duże emocje. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, ja tak samo.



Pana kolega Oleg Michaiłow przeniósł się do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. eWinner 1. Liga to odpowiednie miejsce do rozwoju?



Jest wyższy poziom niż w 2. Lidze Żużlowej, co powoduje, że zawodnicy mają dużą szansę na rozwój i pokazanie na co ich stać. W dodatku eWinner 1. Ligę dużo ludzi ogląda w telewizji.



Zajął pan szóste miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów. Jest pan zadowolony z tego wyniku?

Nie jestem zadowolony, bo popełniłem błąd w półfinale w Krośnie, który skończył się upadkiem. Ta sytuacja dużo mnie kosztowała. W przyszłym roku dam z siebie wszystko.

Zdobycie mistrzostwa Europy juniorów na torze w Rydze było spełnieniem marzeń? Z tego co wiem, to pochodzi pan z tego regionu.



Jestem z Rygi, więc zwycięstwo było dla mnie czymś wyjątkowym. Cała moja rodzina i przyjaciele oglądali zawody.

Na koniec zapytam o wakacje. Sezon dla pana się skończył, teraz czas na odpoczynek?

Sezon żużlowy się skończył, ale rozpoczął się nowy - na siłowni. Nie myślę o odpoczynku, tylko będę codziennie trenował i czekał na następny sezon.