Fortuna za talent stulecia. Mówią, że takiego nie mieli

Już teraz dają za tego dzieciaka miliony

Już teraz mówi się, że młody zawodnik jest pod lupą innych polskich ośrodków, które byłyby w stanie wyłożyć na niego grube pieniądze. Zapewne sam Bastian na razie nie chce ruszać się z Torunia, ale rożnie może się to potoczyć, gdy zyska dużo większą renomę. Już w tym roku apelowano, by rozważyć włączenie go do pierwszego składu na stałe. Na razie jednak Pedersen miewa zbyt duże wahania formy.