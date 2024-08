Fortuna za 19-latka. Chętni łapią się za głowę i dziękują

Szanse Unii są minimalne, więc inni już pytają o cenę

Koszt rocznej inwestycji w zawodnika może sięgnąć 1,5 miliona złotych

Unia zasadniczo chce przedłużyć wygasający w październiku 2025 kontrakt Ratajczaka o rok i potem wypożyczyć go na sezon 2025 do innego klubu. Wypożyczenie to jedyna opcja, która wchodzi w grę, bo gdyby to miał być transfer definitywny, to kwota wykupu mogłaby sięgnąć miliona złotych. 600 tysięcy należy się Unii w ramach ekwiwalentu za wyszkolenie, a 400 tysięcy klub mógłby doliczyć za skrócenie ważnej umowy.