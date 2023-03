Fortuna dla wybranych. Tak chcą to zmienić

Koszą ludzi, a pieniądze rozdają

- Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że o takie wsparcie w przeszłości nie zabiegałem i, że takiego wsparcia nie dostaliśmy. Takie porozumienia były poprzedzone wielotygodniowymi rozmowami i zawsze dotyczyły konkretnej akcji. Teraz widzę, że stało się to niczym rozdawanie ulotek przed marketami. Wystarczy polityczny telefon i od razu znajdują się pieniądze. Dziwię się, że wsparcie dają w szczególności takie spółki, jak Enea, która ma niesamowicie wysokie marże i "kosi" społeczeństwo, a z drugiej lekką ręką rozdaje miliony. Co Enea może reklamować? Oni mają tylko prąd. Ta reklama nie ma dla nich znaczenia. Dochodzimy do absurdu - mówi Robert Dowhan.

Jest na to złoty środek

- Nie byłoby wówczas konfliktów między klubami, a także między kibicami. Byłoby to logiczne i przejrzyste. Sponsoring powinien pójść w tym kierunku. Obecnie mamy bałagan. Najgorsze sytuacje są wtedy, gdy prezesi SSP są politycznie nominowani na stanowisko, a o zarządzaniu nie mają zielonego pojęcia. To nie są ich pieniądze. Gdyby mieli swoje pieniądze wydawać, to poszliby w kierunku sponsoringu całych lig. Reklama byłaby wówczas bardziej skuteczna. Z drugiej strony przy obecnym kryzysie i inflacji, gdy ludzie płacą krocie za rachunki, takie rozdawnictwo woła o pomstę do nieba. Cieszę się jako zielonogórzanin, że Falubaz dostał wsparcie, natomiast jako człowieka krew mnie zalewa - zakończył Robert Dowhan.