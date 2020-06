Zespół Fogo Unii Leszno odniósł trzecią wygraną w sezonie 2020 PGE Ekstraligi. Żużlowi mistrzowie Polski pokonali na własnym torze Speed Car Motor Lublin 53:37.

Spotkanie pierwotnie miało odbyć się w piątek, ale z powodu niepewnej pogody przeniesiono je na dzień później.

W drużynie Unii po raz kolejny dobrze zaprezentował się Emil Sajfutdinow, który zgromadził 13 punktów. 11 miał Piotr Pawlicki, a dziewięć punktów dodał debiutant Jaimon Lidsey. 21-letni Australijczyk świetnie rozpoczął zawody, od dwóch wygranych biegów, potem było trochę gorzej, ale pojechał również w biegu nominowanym, w którym zdobył dwa "oczka".



Słabiej w ekipie Motoru wypadł Jarosław Hampel. Zawodnik wypożyczony z Fogo Unii zgromadził tylko cztery punkty. Najwięcej w drużynie "Koziołków" zdobyli Matej Żagar i Mikkel Michelsen - po 11.



Zdjęcie Jaimon Lidsey z Fogo Unii Leszno / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix

Fogo Unia Leszno - Speed Car Motor Lublin 53:37

