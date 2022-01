Finansowy krach wisi w powietrzu. Będą masowe bankructwa?

PGE Ekstraliga to najbogatsza żużlowa liga na świecie. Najlepsi zawodnicy śmiało mogą nazywać się milionerami. Kontrakty na poziomie ponad dwóch milionów to już żadna nowość. Kilka miesięcy temu wynegocjowano nowy - rekordowy kontrakt telewizyjny. Pieniądze leją się strumieniami, a w środowisku słychać głosy, że to najwyższy czas na wprowadzenie "salary cap".

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik podczas rundy Grand Prix / Wojciech Tarchalski / Newspix