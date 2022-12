Finansowe Eldorado. Potrzebowali dwóch lat

850 złotych za punkt kasował Wadim Tarasienko w sezonie 2020 w Cellfast Wilkach Krosno. Wtedy to była świetna oferta. Dziś za takie pieniądze w drugiej lidze mógłby pojechać co najwyżej nieopierzony junior.

Holta rekordzistą drugiej ligi

Umówmy się jednak, że 3,5 tysiąca za punkt, to coś wyjątkowego dla wyjątkowego zawodnika. Bo Holta, choć jego kariera zbliża się ku końcowi, ma bogate CV (lata startów w Grand Prix, złote medale z reprezentacją w DPŚ) i za to CV skasował.

Kontrakt Holty miał jednak z pewnością wpływ na znaczący wzrost stawek w drugiej lidze. Podobnie jak i to, że pojawiły się w tej klasie rozgrywkowej kluby, które mają pieniądze. W tym roku finansową spiralę nakręcały SpecHouse PSŻ, Texom Stal Rzeszów, Metalika Recycling Kolejarz Rawicz czy OK Bedmet Kolejarz Opole płacąc liderom duże pieniądze. Nie przekraczały one raczej kwot obowiązujących dotąd limitów (150 tysięcy za podpis i 1,7 tysiąca za punkt), ale to była kasa, jakiej druga liga dotąd nie widziała na oczy.