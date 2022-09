Finalista w opałach? Słaby występ lidera przed decydującym meczem

Spotkanie w Eskilstunie miało odbyć się w zeszły wtorek, jednak nie doszło ono do skutku przez opady deszczu. Taki sam los spotkał zresztą drugi mecz półfinałowy, w którym rywalizowały zespoły z Gislaved i Malilli. Przypomnijmy, że w pierwszej odsłonie tej rywalizacji, która odbyła się w minioną środę, lepsze okazało się Lejonen, które pokonało Dackarnę 49:41.

Rospiggarna postraszyła Smedernę

Zawodnicy Rospiggarny szokowali kibiców niemal przez dwie trzecie spotkania. Gdy w drugiej serii gospodarze wyszli na prowadzenie i zbudowali czteropunktową przewagę, goście bardzo szybko doprowadzili do remisu.

Woryna, Zengota i Bewley poprowadzili Smedernę do zwycięstwa

Patrząc na wyniki zawodników, dość łatwo wskazać, co było kluczem do zwycięstwa miejscowych. Smederna dysponowała dużo mocniejszymi liderami. Bewley, Zengota i Woryna zdobyli po 12 punktów, a do tego "dyszkę" dorzucił Jepsen Jensen. Po stronie gości podobnym dorobkiem mógł się pochwalić tylko Matej Zagar, zdobywca 12 punktów. Zawiódł Szymon Woźniak, który zapisał przy swoim nazwisku zaledwie 7 "oczek".