Filmowa klątwa. Niewinny żart w kierunku rywala

Wybrzeże od czasu do czasu przygotowuje dla kibiców bardzo pomysłowe filmiki. Oglądając najnowszy, można się uśmiechnąć. Lider drużyny Nicolai Klindt spaceruje z motocyklem po mieście, szukając miejsca do jazdy. Najpierw wybiera plażę, później plac zabaw dla dzieci, następnie trafia na Jarmark św. Dominika przy Długich Ogrodach. Chce wsiąść na motocykl, ale powstrzymują go ludzie.



46-latek na celowniku milionera. On ma słabość do emerytów



Zrezygnowany zawodnik w końcu wraca na teren stadionu i wchodzi z motocyklem... do klubowego biura. Wtedy zostaje przekierowany na tor. Dział marketingu chciał pokazać, że Duńczyk stęsknił się za gdańskim torem po sześciu tygodniach przerwy (ostatni mecz Wybrzeża w Gdańsku odbył się 2 lipca z H. Skrzydlewska Orłem). W niedzielnym meczu z Enea Falubazem Klindt jednak nie wystąpi, bo w poprzedni weekend doznał złamania w dwóch miejscach kręgu C3 w odcinku szyjnym, miał też wstrząśnienie mózgu.