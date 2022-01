Bartosz Zmarzlik (podwójny indywidualny mistrz świata) ponoć nie wytrzymał nawet do końca przedpremierowego pokazu, a opinie kibiców też w większości są krytyczne. Piszę w komentarza, że "to gniot, którego nie warto oglądać". Zamiast fabularnej reklamy dyscypliny, pokazano jej patologiczny obraz, zupełnie nie przystający do obecnych realiów.

Oczywiście trudno było się spodziewać, że za 7,8 mln złotych można będzie wyprodukować dzieło z hollywoodzkim rozmachem w stylu "Rocky’ego" czy "Wyścigu", z trzymającymi w napięciu, dramatycznymi scenami z rywalizacji na torze. Wydawało się, że znana dokumentalistka, postara się jednak chociaż realnie przedstawić klimat dyscypliny. Tymczasem otrzymaliśmy "dzieło" bez ładu i składu i z wątkiem sportowym, który nie ma w sobie żadnego sensu i logiki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Maja chce jeździć w (na) Motorze. WIDEO INTERIA.TV



Wychodzi na to, że żużlowi kibice będą musieli jeszcze poczekać na rzetelne dzieło polskiej kinematografii, pokazujące fenomen speedwaya.

Oczekując zaś, mogą sobie przypomnieć starsze produkcje. Trzy najlepsze z nich w bazie filmweb ocenione zostały na 6,9. Wypadają więc znacznie lepiej niż "Żużel", który został zmiażdżony przez widzów i oceniony ledwie na ledwie 3,7.

Motodrama

1) Motodrama (1971) w reżyserii Andrzeja Konica.

Komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie m.in. z udziałem: Jacka Fedorowicza, Marka Perepeczko, Romana Kłosowskiego, Jerzego Dobrowolskiego czy Bohdana Łazuki. Główny bohater pracuje na poczcie, a w wolnych chwilach oddaje się swej pasji - wędkarstwu. Pewnego dnia w pobliżu odbywają się zawody motocrossowe. Zbieg okoliczności sprawia, że wsiada na motocykl i wygrywa zawody. Potem kolejne. Z motocrossu przenosi się na żużel. Błyskawicznie zostaje bożyszczem fanów.

Poza układem



2) Poza układem (1977) w reżyserii Wiesława Saniewskiego

W tym obyczajowym filmie sportowym również nie zabrakło gwiazd. W roli głównej wystąpił Krzysztof Stroiński, a towarzyszył mu m.in. Leon Niemczyk. W roli sprawozdawcy pojawił się też legendarny komentator żużlowy i piłkarski - Jan Ciszewski. Film opowiada o młodym żużlowcu Andrzeju Całku. Pragnie on wystartować w mistrzostwach świata, ale trenerzy i działacze typują innego zawodnika, Andrzeja zaś chcą przekupić propozycją atrakcyjnego wyjazdu na turniej do Australii. Chłopak jednak wbrew wszystkim staje na starcie mistrzostw świata.

Pierwsza prosta

3) Pierwsza prosta (2008) w reżyserii Andrzeja Celińskiego

Reżyser wcześniej nominowany do Oskara za krótki film dokumentalny "Children of Leningradzki", na zlecenie HBO zrealizował dokument o wychowanku KS Toruń, Łukaszu Stogowskim, stawiającym pierwsze kroki w żużlu i poznającym blaski i cienie tego sportu. W dokumencie wystąpili m.in. znani żużlowcy: Adam Skórnicki, Tomasz Bajerski, Piotr Pyszny.

Co jeszcze o żużlu można obejrzeć?

Wątek żużla przewijał się też chociażby w serialach takich jak "Życie jak poker" (Polsat) i "39 i pół" (TVN), czy w filmie "Sezon na leszcza".

Ciekawy wątek relacji ojca (Jacka Golloba) z synem (Oskarem Ajtnerem-Gollobem) ukazuje też krótki film dokumentalny "Wyścig", a fajnie w tajniki "czarnego sportu" wprowadza materiał produkcji Discovery, w którym ówczesny trener Startu Gniezno, Lech Kędziora, razem z Adrianem Gomólskim i Pawłem Ruszkiewiczem uczyli brytyjskiego dziennikarza jazdy na żużlu.

Optymizmem napawa też niedawna zapowiedź szefa żużla w nSport+, Marcina Majewskiego, iż powstaje film dokumentalny o Tomaszu Gollobie (połowa zdjęć jest już ponoć zrealizowanych). To powinna być rzetelna produkcja, bo nSport+ w ramach cyklu "Czarny charakter" realizował już sporo ciekawych telewizyjnych reportaży o żużlowcach.