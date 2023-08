Festiwal groźnych upadków. Gwiazdor skończył w szpitalu

Po frekwencyjnej klapie w finale Speedway of Nations 2, w sobotnie popołudnie kibice wreszcie stanęli na wysokości zadania i do ostatniego miejsca wypełnili trybuny obiektu znajdującego się w Rydze. Do przyjścia na zawody przekonały ich przede wszystkim znane nazwiska z Bartoszem Zmarzlikiem na czele.