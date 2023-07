Faworyt złapał zadyszkę? To sygnał ostrzegawczy

- Trudno jest utrzymać wysoką formę przez cały sezon. Być może gdzieś doszło do jakiejś zadyszki, ale lepiej teraz niż później. Tak czy owak, cały czas trzeba mieć rękę na pulsie, bo play-offy rządzą się swoimi prawami. Myślę, że to sygnał dla zawodników i trenera, że należy mieć wszystko pod kontrolą, by w najważniejszych spotkaniach nie zaliczyć wpadki - mówi nam Wojciech Dankiewicz, komentator Canal+.