Faworyt rozgrywek w tarapatach. Stracili kluczową postać

Jeśli mowa o upadkach, to jedna z poważniejszych kraks w starciu Abramczyk Polonia - Arged Malesa miała miejsce już w trzeciej gonitwie. Krzysztofowi Buczkowskiemu nic się nie stało, natomiast Gleb Czugunow wybił prawy bark. Na ten moment nie wiemy jak długo potrwa rekonwalescencja Rosjanina z polskim paszportem. To ogromna strata dla ostrowian, którzy również mieli dalekosiężne plany tegoroczne rozgrywki.

W Gdańsku natomiast od samego początku karty rozdawały Cellfast Wilki Krosno. Choć ostatecznie triumf był niewielki, to do samego końca mieli całkowitą kontrolę nad spotkaniem. Miejscowi fani szczególnie wyczekiwali występu Krzysztofa Kasprzaka. Wicemistrz świata z 2014 roku bardzo ambitnie podchodził do tego sezonu i głośno wypowiadał się, że ma zamiar wrócić nawet do cyklu Grand Prix.