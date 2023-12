Faworyt planuje jeszcze jeden transfer. „Nie wiem, czy to ma sens”

Menadżer Jakuba Jamroga nie jest przekonany, że INNPRO ROW potrzebuje juniora Fogo Unii Leszno. - Ja jestem orędownikiem talentu Trześniewskiego. Oglądałem go w Memoriale Krystiana Rempały. Widać było, że tam są problemy sprzętowe, ale ten chłopak ma pojęcie o jeździe. Punkty o tym nie świadczyły, ale zapewniam, że pokazał się z dobrej strony. Jak ominą go kontuzje, to może być liderem formacji - mówi Paweł Racibor w rozmowie z klubową stroną 12-krotnego mistrza Polski.

Tkocz wygrał z polskim gwiazdorem

- Tkocz też ma potencjał, co pokazał w play-off. Jest młody, popełnia błędy, ale przy silnych seniorach juniorzy mają komfort. ROW może zaryzykować, a w przyszłości czerpać z tego profity. Bo jak ci młodzi zaskoczą, to w 2025 rybniczanie będą dysponowali swoją mocną parą - dodaje.

Jeśli ROW uprze się na transfer, to powinien wybrać ...

Gdyby jednak ROW się uparł na transfer juniora Unii, to Racibor widzi jeden plus. - To wzmocni rywalizację. Z jednej strony, to może zablokować jednego wychowanka, ale jeśli oni czują się na siłach, to nie powinni się bać rywalizacji. Zresztą w składzie będzie Trześniewski, Tkocz i ten nowy, tyle że jeden z nich na rezerwie.