Faworyt na tle światowych gwiazd. Dwóch zawodników pomyliło ligi?

Polak i Niemiec w bydgoskim turnieju zdobyli po 9 punktów, zajęli odpowiednio piąte i siódme miejsce . Huckenbeck na tle gwiazd PGE Ekstraligi wydawał się być bardzo szybki, ale więcej wiatru robił Buczkowski. Wyścigi z udziałem niespełna 38-latka dostarczały kibicom najwięcej emocji. To on był najbliżej pokonania Bartosza Zmarzlika, po świetnym wyścigu wygrał z Artiomem Łagutą .

Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Buczkowski i Huckenbeck na tle gwiazd

Żużlowiec powracający do Bydgoszczy po jedenastu latach pokazał plecy jeszcze innym gwiazdom: Maciejowi Janowskiemu, Patrykowi Dudkowi i Wiktorowi Przyjemskiemu, choć oni akurat nie mieli najlepszego dnia. Ozdobą meczu było starcie Buczkowski vs Zmarzlik ostatecznie rozstrzygnięte na korzyść czterokrotnego mistrza świata.



Przechodząc teraz do Niemca i stałego uczestnika cyklu Grand Prix 2024 trzeba przyznać, że swoim pierwszym występem uspokoił tych, którzy obawiali się o niego, przekonując, że w niemieckim zespole miał łatwiej niż w polskim i znów wróci do średnich wyników. Huckenbeck był skuteczny. Pokonał m.in. Dominika Kuberę, Przyjemskiego, Dudka czy Andrzeja Lebiediewa. To żużlowcy z PGE Ekstraligi. Przyjemski w 2023 roku był najlepszym zawodnikiem na jej zapleczu, co.wystawia znakomite świadectwo liderom Polonii.