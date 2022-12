Faworyci ruszą w Polsce. Dwa derbowe pojedynki na początek!

Drużyny z Rzeszowa i Gniezna wydają się być faworytami do zwycięstwa w 2. Lidze Żużlowej i do awansu na zaplecze PGE Ekstraligi. Terminarz na przyszły sezon jest taki, że oba zespoły powinny do piątej rundy przystępować z kompletem punktów.

Początek sezonu dla obu drużyn wydaje się być bliźniaczo podobny. Zarówno Stal, jak i Start zaczną rok od wyjazdów do niżej notowanych rywali. Później czekają ich pojedynki na własnych torach, w których również należy spodziewać się ich zwycięstw. W trzeciej kolejce Start uda się na Łotwę, a Stal do Rawicza. Jeśli przedsezonowe typy się sprawdzą, to po trzech rundach oba zespoły powinny mieć na kontach komplet punktów.

Rzeszowianie i gnieźnianie będą pewnie szli łeb w łeb aż do piątej kolejki, w której oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim pojedynku. Gospodarzem tego meczu będzie gnieźnieński Start i choćby przez wzgląd na miejsce rozgrywania tego spotkania, faworyta do zwycięstwa należy upatrywać właśnie w gospodarzach tego meczu.

Na przestrzeni dwóch miesięcy hit co kolejkę

Warto zwrócić uwagę na to, jak ułożone są spotkania pomiędzy głównymi faworytami rozgrywek. Do tego grona należy zaliczyć Aforti Start Gniezno, Texom Stal Rzeszów i OK Bedmet Kolejarza Opole. Wszystkie pojedynki pomiędzy tymi zespołami, przynajmniej w rundzie zasadniczej, odbędą się na przestrzeni dwóch miesięcy.

Maraton hitów rozpocznie mecz Start - Stal. W kolejnej rundzie gnieźnianie udadzą się Opola, a na zakończenie pierwszej serii spotkań rzeszowianie podejmą na własnym torze Kolejarza. Runda rewanżowa to odbicie pierwszej połowy rozgrywek, więc czekają nas pojedynki opolan ze Stalą, gnieźnian z Kolejarzem i rzeszowian ze Startem.

Pełny terminarz 2. Ligi Żużlowej 2023:

1 runda (sobota, 8 kwietnia 2023 / niedziela, 9 kwietnia 2023)

Tarnów - Rzeszów

Rawicz - Daugavpils

Piła - Gniezno*

Opole - pauzuje

2 runda (sobota, 15 kwietnia 2023 / niedziela, 16 kwietnia 2023)

Gniezno - Rawicz

Opole - Tarnów

Rzeszów - Piła*

Daugavpils - pauzuje

Data rezerwowa (czwartek, 20 kwietnia 2023)

3 runda (sobota, 22 kwietnia 2023 / niedziela, 23 kwietnia 2023)

Daugavpils - Gniezno

Rawicz - Rzeszów

Piła - Opole*

Tarnów - pauzuje

4 runda (sobota, 29 kwietnia 2023 / niedziela, 30 kwietnia 2023)

Opole - Rawicz

Rzeszów - Daugavpils

Tarnów - Piła*

Gniezno - pauzuje

Data rezerwowa (czwartek, 4 maja 2023)

5 runda (sobota, 6 maja 2023 / niedziela, 7 maja 2023)

Gniezno - Rzeszów

Daugavpils - Opole

Rawicz - Tarnów

Piła - pauzuje

Data rezerwowa (piątek, 12 maja 2023 / sobota, 13 maja 2023 / niedziela, 14 maja 2023)

6 runda (sobota, 20 maja 2023 / niedziela, 21 maja 2023 / poniedziałek, 22 maja 2023)

Opole - Gniezno

Tarnów - Daugavpils

Piła - Rawicz*

Rzeszów - pauzuje

Data rezerwowa (sobota, 27 maja 2023 / niedziela, 28 maja 2023)

7 runda (sobota, 3 czerwca 2023 / niedziela, 4 czerwca 2023)

Gniezno - Tarnów

Rzeszów - Opole

Daugavpils - Piła*

Rawicz - pauzuje

Data rezerwowa (sobota, 10 czerwca 2023 / niedziela, 11 czerwca 2023)

8 runda (sobota, 17 czerwca 2023 / niedziela, 18 czerwca 2023)

Tarnów - Gniezno

Opole - Rzeszów

Piła - Daugavpils*

Rawicz - pauzuje

Data rezerwowa (czwartek, 22 czerwca 2023 / czwartek, 29 czerwca 2023)

9 runda (sobota, 1 lipca 2023 / niedziela, 2 lipca 2023)

Gniezno - Opole

Daugavpils - Tarnów

Rawicz - Piła*

Rzeszów - pauzuje

10 runda (sobota, 8 lipca 2023 / niedziela, 9 lipca 2023)

Tarnów - Rawicz

Rzeszów - Gniezno

Opole - Daugavpils

Piła - pauzuje

Data rezerwowa (czwartek, 13 lipca 2023 / sobota, 15 lipca 2023 / niedziela, 16 lipca 2023 / czwartek, 20 lipca 2023)

11 runda (sobota, 22 lipca 2023 / niedziela, 23 lipca 2023 / poniedziałek, 24 lipca 2023)

Rawicz - Opole

Daugavpils - Rzeszów

Piła - Tarnów*

Gniezno - pauzuje

Data rezerwowa (czwartek, 27 lipca 2023 / piątek, 28 lipca 2023 / sobota, 29 lipca 2023 / niedziela, 30 lipca 2023)

12 runda (sobota, 5 sierpnia 2023 / niedziela, 6 sierpnia 2023 / poniedziałek, 7 sierpnia 2023)

Rzeszów - Rawicz

Gniezno - Daugavpils

Opole - Piła*

Tarnów - pauzuje

13 runda (sobota, 12 sierpnia 2023 / niedziela, 13 sierpnia 2023)

Tarnów - Opole

Rawicz - Gniezno

Piła - Rzeszów*

Daugavpils - pauzuje

Data rezerwowa (sobota, 19 sierpnia 2023 / niedziela, 20 sierpnia 2023 / piątek, 25 sierpnia 2023)

14 runda (sobota, 26 sierpnia 2023 / niedziela, 27 sierpnia 2023)

Rzeszów - Tarnów

Daugavpils - Rawicz

Gniezno - Piła*

Opole - pauzuje

Data rezerwowa (poniedziałek, 28 sierpnia 2023 / czwartek, 31 sierpnia 2023 / sobota, 2 września 2023 / niedziela, 3 września 2023)

Część finałowa - Półfinały

1 runda play off (sobota, 9 września 2023 / niedziela, 10 września 2023)

(a) 4 w tabeli po części zasadniczej - 1 w tabeli po części zasadniczej

(b) 3 w tabeli po części zasadniczej - 2 w tabeli po części zasadniczej

2 runda play off (sobota, 16 września 2023 / niedziela, 17 września 2023)

(a) 1 w tabeli po części zasadniczej - 4 w tabeli po części zasadniczej

(b) 2 w tabeli po części zasadniczej - 3 w tabeli po części zasadniczej

Data rezerwowa (sobota, 23 września 2023 / niedziela, 24 września 2023)

Część finałowa - Finał - Mecz o 1. miejsce

3 runda play off (sobota, 30 września 2023)

zwycięskie drużyny z (a) i (b)

Data rezerwowa (niedziela, 1 października 2023 / czwartek, 5 października 2023)

4 runda play off (sobota, 7 października 2023)

zwycięskie drużyny z (a) i (b)

Data rezerwowa (czwartek, 12 października 2023 / sobota, 14 października 2023 / niedziela, 15 października 2023)

* warunek uzyskania licencji klubowej