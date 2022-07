Faworyci naprężyli muskuły. Kto zdoła awansować?

OK Bedmet Kolejarz Opole - Texom Stal Rzeszów 48:42

Choć Kolejarz miał problem ze zbudowaniem większej przewagi, to gospodarze zdołali w decydującej fazie meczu zagwarantować sobie zwycięstwo. W wyścigu dwunastym Krawczyk i Chlupac wygrali 4:2, dając opolanom cztery punkty zaliczki przed biegami nominowanymi, a w gonitwie piętnastej liderzy w osobach Oskara Polisa i Jacoba Thorssella, wygrywając 4:2, ustanowili wynik spotkania na 48:42. OK Bedmet Kolejarz Opole zgarnął trzy punkty do ligowej tabeli i przypieczętował zwycięstwo w rundzie zasadniczej tegorocznych rozgrywek.