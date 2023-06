Fatalny weekend. Zawodnicy łamali kości na potęgę

Ależ to były pechowe dni dla żużlowców. Byliśmy świadkami kilku bardzo groźnych upadków. Najgroźniejszej kontuzji doznał Tomasz Gapiński, który złamał obie ręce i czeka go bardzo długa rehabilitacja. Ale nie tylko on najadł się w ten weekend strachu, bo fatalne kraksy mieli też inni.