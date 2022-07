Dawid Rempała co prawda w tym roku nieco zawodzi i nie punktuje na takim poziomie, jakiego oczekiwali sprowadzający go w listopadzie działacze, jednak w porównaniu z innymi klubowymi młodzieżowcami wygląda on jak mistrz świata. Niestety wychowanek Unii Tarnów nie będzie miał okazji do podreperowania średniej biegowej, ponieważ w dzisiejszej rundzie drużynowych mistrzostw Polski juniorów zaliczył poważny upadek, który prawdopodobnie zakończył mu sezon.

O tym, że jest bardzo źle świadczyły niepokojące obrazki. Najpierw do poszkodowanego zawodnika podjechał ambulans, a następnie został on w nim błyskawicznie przetransportowany do szpitala. Przez chwilę kibice myśleli, iż skończy się na strachu, jednak klub niestety szybko sprowadził ich na ziemię. - Dawid Rempała doznał złamania kości udowej i jeszcze dziś przejdzie operację. Trzymaj się Dawid - czytamy w oficjalnym komunikacie na Facebooku.

Summa summarum dzisiejsze zawody padły łupem Włókniarza Częstochowa. Drugie miejsce zajęli żużlowcy KS Toruń, a najniższy stopień podium zaklepali sobie reprezentanci Arged Malesy Ostrów. Osłabieni i zarazem podłamani gospodarze zdobyli zaledwie siedem "oczek" i zamknęli tabelę.

Jakby mieli mało problemów

Wracając jeszcze na moment do seniorskiego zespołu Stelmet Falubazu, to znalazł się on w tym momencie w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Nie dość, że szwankuje tam atmosfera, to na dodatek prawdopodobnie do końca sezonu nowy trener nie będzie miał do dyspozycji jednego z najbardziej utalentowanych młodzieżowców całych rozgrywek. Dawid Rempała był z reguły gwarantem zdobyczy punktowych przynajmniej w biegach juniorskich. W paru meczach w tym roku dorzucał też coś ekstra. Taki zawodnik U-21 w fazie finałowej jest się na wagę złota.

Poza wychowankiem Unii Tarnów z urazem walczy również niestety Nile Tufft. W jego przypadku powrót to kwestia maksymalnie paru tygodni.