Fatalny upadek Zmarzlika. Wszyscy zamarli. To nie są dobre informacje dla Polaków

Reprezentacja Polski na żużlu zgodnie z oczekiwaniami wywalczyła awans do wielkiego finału Speedway of Nations, ale w półfinale zajęła dopiero drugie miejsce ustępując Szwecji. Podopieczni Rafała Dobruckiego nie wyglądali źle, ale mocno się męczyli. To dobra lekcja przed zbliżającym się finałem. Poza awansem kluczowa informacja dotyczy zdrowia Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata miał groźny upadek w jednym z biegów, ale na szczęście wyszedł z niego cało.