Do upadku doszło na wyjściu z pierwszego łuku wrocławskiego toru. Czugunow wpadł w dziurę, stracił kontrolę na motocyklem i upadł na swoją lewą stronę. Na jego nieszczęście, tuż za nim, akurat po lewej stronie, jechał Robert Lambert. Brytyjczyk nie zdołał wyminąć zawodnika Betard Sparty Wrocław i po prostu po nim przejechał. Na domiar złego, blisko upadających zawodników jechał Matias Nielsen, który zahaczył nogą o leżący na torze motocykl Czugunowa i przeleciał przez kierownicę swojego motocykla.

Na torze szybko pojawiły się trzy karetki, a zawodnicy długo nie podnosili się z toru. Ostatecznie tylko Czugunow opuścił tor w ambulansie, a Lambert i Nielsen byli zdolni do dalszej jazdy. Żużlowiec miejscowych udał się do szpitala na badania - spiker nieoficjalnie poinformował, że Czugunow narzekał na ból w okolicach ramion. Wstępne diagnozy wskazywały na uraz obojczyka lub barku. Lambert wystartował w kolejnych biegach, natomiast Nielsen nie pojawił się więcej na torze, pomimo tego, że lekarz orzekł, że jest zdolny do dalszej jazdy.

Woffinden pokazał, jak świętować rocznice

Choć wspomniany wypadek popsuł trochę świąteczny nastrój, samą imprezę można ocenić bardzo dobrze. Rzadko się zdarza, by na zawodach żużlowych na kibiców czekało tyle atrakcji. Od godziny 16 (turniej zaczynał się o 19) można było korzystać z wielu atrakcji. Pod Stadionem Olimpijskim stanęło kilka foodtrucków, swoje strefy mieli sponsorzy Woffindena m.in. Monster i Tarczyński. Na najmłodszych kibiców czekały dmuchane zamki, czy malowanie twarzy. Mówiąc wprost - działo się.

Równie dobra zabawa czekała kibiców po wejściu na stadion. Pięciu zawodników spadło na prezentację z nieba... i to dosłownie! Woffinden, Lidsey, Holder, Nielsen i Lambert dolecieli na murawę ze spadochronami. Po prezentacji dwóch kibiców zmierzyło się na torze w... beer pongu. Nagroda? Kask trzykrotnego mistrza świata. Woffinden pokazał, jak należy świętować jubileusze!

W zawodach najlepszy okazał się wcześniej wspomniany przez nas Robert Lambert, który najmniej ucierpiał w poważnym wypadku i kontynuował rywalizację. Brytyjczyk w wielkim finale pokonał Daniela Bewleya, Bartosza Zmarzlika oraz Patryka Dudka.



Wyniki:

1. Robert Lambert 11 (3,3,2,0,3) + 1. miejsce w finale

2. Daniel Bewley 14 (3,3,3,3,2) + 2. miejsce w finale

3. Bartosz Zmarzlik 11 (3,1,3,1,3) + 3. miejsce w finale

4. Patryk Dudek 11 (0,2,3,3,3) + 4. miejsce w finale

5. Martin Vaculik 8 (2,3,2,0,1)

6. Tai Woffinden 8 (2,1,3,u/w,2)

7. Francis Gusts 7 (0,0,1,3,3)

8. Chris Holder 7 (3,2,2,0,0)

9. Jonas Jeppesen 7 (1,3,0,2,1)

10. Fredrik Lindgren 7 (1,2,1,3,0)

11. Jaimon Lidsey 7 (0,1,2,2,2)

11. Maciej Janowski 7 (2,2,1,1,1)

13. Michał Curzytek 5 (2,0,0,1,2)

14. Bartłomiej Kowalski 4 (1,0,0,2,1)

15. Mateusz Panicz 3 (1,2,t,0,0)

16. Gleb Czugunow 2 (1,1,w,-,-)

17. Matias Nielsen 0 (0,0,u/-,-,-)