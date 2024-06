Fatalny upadek mistrza świata! Nieprzytomny runął na ziemię

Fatalny upadek zaliczył Tai Woffinden podczas Grand Prix Polski w Gorzowie. Brytyjczyk zahaczył o bandę i głową uderzył o nawierzchnię toru, by później niczym kukła turlać się po torze. Szybko na torze zjawiła się karetka, a służby medyczne otoczyły opieką zawodnika. Na szczęście żużlowiec odzyskał przytomność, kiedy służby wzięły go do karetki.