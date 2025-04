Fatalny prognostyk przed sezonem. Legendarny klub ma powody do obaw

Fatalny prognostyk

3+1 w czterech startach to fatalny rezultat, biorąc pod uwagę rangę zawodnika, jaką ma Sajfutdinow. Porażka z Jasonem Edwardsem nie wygląda dobrze. To problematycznie, gdyż ten mecz jest swoistym sprawdzianem generalnym przed PGE Ekstraligą. Nie napawa to optymizmem, a rywal będzie wyjątkowo trudny.

Jeśli KS Toruń przegra na "dzień dobry" z Betard Spartą Wrocław to morale się pogorszą. To mógłby być znak, że jeszcze sporo brakuje toruńskiej drużynie do ekip z Wrocławia oraz Lublina. - Im bliżej inauguracji, tym gorzej to wygląda. Mam dziwne przeczucie, że w niedzielę pęknie balonik - piszą kibice na forach żużlowych. Jest w tym wiele racji, bo Sparta wydaje się fantastyczne przygotowana. Jedynie, kto wynikami jest pod formą to Dan Bewley.