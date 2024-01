Fatalny początek sezonu. Polski klub drży?

Adam Ellis bardzo groźnie upadł podczas grudniowych zawodów w Australii. Tym samym sezon na tamtejszych torach zaczął się wybitnie pechowo. Rzecz jasna ta sytuacja z udziałem Ellisa to duże zmartwienie dla jego polskiego klubu, czyli Polonii Piła. Ewentualna niedyspozycja Brytyjczyka w sezonie byłaby wielkim problemem, bo to on jest kreowany na jednego z liderów drużyny. Dołączył do niej kilkanaście tygodni temu. Wcześniej jeździł w Kolejarzu Opole.