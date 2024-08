Żużel. Tai Woffinden mówi wprost. To najgorsza kontuzja, jaką odniósł

- Publikuję tylko to, co chcę żebyście zobaczyli, czyli ok. 1% mojego życia. Cenię sobie prywatność. Robię co mogę, aby być w najlepszej formie fizycznej i psychicznej, gdy tylko kość się wyleczy. Chirurg polecił mi, żebym nie jeździł na żużlu i zrobił kolejne prześwietlenie 2 września. Po tym będę wiedział, jaki będzie kolejny krok. Nie zdawałem sobie sprawy z powagi tej kontuzji i jak dotąd to najgorsza kontuzja, jaką miałem. Nieściganie się to dla mnie tortura, bo to wszystko co znam i kocham - wyznał Tai Woffinden za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednocześnie przedstawiając kilka zdjęć z przebiegu rehabilitacji, na których widać, że Brytyjczyk daje z siebie wszystko, by jak najszybciej wrócić do sportu.