Fatalne wieści dla Zmarzlika. Mistrz roztrwonił tak dużą przewagę

Zmarzlik traci pierwsze miejsce, Kurtz nowym liderem

Kubera zbliżył się do podium

Dominik Kubera meldując się w Warszawie na czwartym miejscu, zbliżył się do strefy medalowej. Do trzeciego Andrzeja Lebiediewa traci zaledwie 4 "oczka". Najważniejsze jest to, że na ten moment uzyskuje promocję do jazdy w przyszłorocznym cyklu. Od tego sezonu siedmiu uczestników Grand Prix utrzyma się na przyszły rok.