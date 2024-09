Fatalne wieści dla polskiego klubu. Ten transfer to strzał w kolano

Tai Woffinden przekazał fatalne wieści. Trzykrotny mistrz świata opublikował w poniedziałek zdjęcie rentgenowskie z podpisem, że kończy sezon 2024. To nie są dobre informacje dla jego przyszłego pracodawcy, NovyHotel Falubazu Zielona Góra. To właśnie tam Brytyjczyk ma przenieść się zimą po bardzo długiej przygodzie we Wrocławiu. - Kupują kota w worku. Ten wybór to strzał w kolano - komentuje Jan Krzystyniak w rozmowie z Interią Sport. Krytycy tego transferu ostrzegają, że klub może na tym wiele stracić.