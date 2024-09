Fatalne obrazki, gwiazdor na noszach. W polskim klubie wstrzymali oddech

Nie tak wyobrażaliśmy sobie święto żużla na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Maciej Janowski zahaczył o tylne koło Jacoba Thorssella i wylądował pod bandą. Tor opuścił na noszach, a lekarz ogłosił jego niezdolność do kontynuowania zawodów. To fatalne wieści dla Betard Sparty Wrocław, która walczy o awans do finału PGE Ekstraligi. Polak został przetransportowany do szpitala.