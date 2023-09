Fatalne kraksy we Wrocławiu. Faworyt ligi nie ma kim jechać

We Wrocławiu trwa półfinał PGE Ekstraligi pomiędzy Betard Spartą i For Nature Solutions Apatorem Toruń. Tuż przed zwolnieniem taśmy do biegu szóstego groźną świecę zaliczył jeden z liderów gospodarzy Maciej Janowski. Kapitan wrocławian opuścił tor w karetce i nie jest zdolny do dalszej jazdy. Pierwsze diagnozy mówią o urazie prawego stawu skokowego. Za chwilę gospodarze stracili kolejnego zawodnika. W wyścigu dziesiątym całym impetem w bandę uderzył - Charles Wright.