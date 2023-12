Fatalne informacje. Stal nie będzie miała stadionu?!

Po wielu chudych latach w Rzeszowie w końcu zapanowała normalność . Jest porządny zarząd, są zawodnicy, stabilne finanse i przede wszystkim jest sukces sportowy, bo za taki z pewnością należy uznać awans do Speedway 2. Ekstraligi. Wbrew wielu opiniom Stal wcale nie wciągnęła ligi nosem, ale można powiedzieć, że generalnie sięgnęła po zwycięstwo bez większych problemów. Cel udało się więc zrealizować, bo od początku sezonu w Rzeszowie mówiono o awansie.

Zespół, który ma rywalizować na wyższym szczeblu także prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście jego największą gwiazdą jest Nicki Pedersen, trzykrotny indywidualny mistrz świata, który wraca do Rzeszowa i w ogóle na ten poziom rozgrywek po wielu latach. Czy to da utrzymanie? Zdaniem wielu osób kontrakt Pedersena zmienił układ sił w lidze i Stal może spać spokojnie. Pod warunkiem, że Nickiemu będzie się chciało. A to wcale nie takie oczywiste.