Fatalna wizja. Podcinamy gałąź, na której siedzimy

- Kluby skąpią na szkolenie młodzieży mimo, że z tego tytułu są w regulaminie kary, ale co ciekawe w tym sezonie praktycznie nie były stosowane. To też podcina gałąź żużla pomyślanego jako piramida, której podstawą jest jak największa liczba młodych adeptów czarnego sportu. Sorry, ale jak ośrodki żużlowe nie będą miały nad sobą bicza finansowego czyli egzekwowanych sankcji zapisanych w regulaminie, to szkółki żużlowe będą cienko przędły - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii Ryszard Czarnecki.