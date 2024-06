Fatalna sytuacja państwowej spółki. Dla nich nie ma już nadziei

Grupa Azoty zaliczyła kolejną stratę finansową. I kwartał 2024 spółka zamknęła ze stratą netto 333 milionów złotych. Władze potentata chemicznego mówią wprost - nadal szukamy oszczędności. To oznacza koniec marzeń Unii Tarnów o powrocie do współpracy z zamożnym sponsorem. Klub, który walczy o przetrwanie, liczył, że państwowa spółka jeszcze w tym roku dołoży się do budżetu. Dziś wiemy, że nie ma na to szans, a Unia nadal musi szukać niezbędnych środków, bo kasa świeci pustkami.