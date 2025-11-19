Fatalna sytuacja mistrza Europy. To mógł być już koniec

Vaclav Milik jeszcze niedawno był jednym z liderów Cellfast Wilków Krosno. Wówczas nic nie wskazywało na to, że za chwilę będzie miał problemy ze znalezieniem klubu w polskiej lidze.

Milik może skończyć z kontraktem warszawskim

- Jestem otwarty na rozmowy. Chciałbym znać konkrety, czy to tylko luźna rozmowa, czy konkretnie dogadujemy wszystko i razem pracujemy w przyszłym roku. A jak tego nie będzie, to ja też nie będę się wpychał za wszelką cenę. Podpisuję wtedy "warszawski" i tyle - mówi Czech dla "TŻ".

Milik przez moment był łączony z Kolejarzem Opole z Krajowej Ligi Żużlowej. Wszystko jednak wskazuje na to, że zawodnik będzie zmuszony podpisać kontrakt warszawski. - Po tegorocznym sezonie w moim wykonaniu trzeba było się z tym liczyć. Jeśli propozycja spodoba mi się, to podpisuję nawet w Krajowej Lidze Żużlowej - zarzeka się 32-latek.

Po tym wypadku wszystko się zmieniło. Myślał nad końcem kariery

Obecna sytuacja byłego mistrza Europy par to pokłosie groźnego wypadku z Krosna. Chodzi o sierpień 2024 roku, w wyniku którego kilkanaście dni później stracił śledzionę. Od tamtej pory na torze był cieniem samego siebie. - Zastanawiałem się, czy dalej jeździć na żużlu, czy dać sobie z tym wszystkim spokój. Jednak po jednym nieudanym sezonie nie mogę decydować pod wpływem emocji. Hamowała mnie kontuzja i to był powód - wyjasnia.

- To nie jest jeszcze ten moment, żeby planować koniec ścigania. Ja się czuję na siłach i na pewno sobie poradzę. Wierzę w to, że skutecznie wrócę na tor i znajdę sobie klub. W pełni zdrowy poradzę sobie bez problemu. Jak ktoś będzie chciał się przekonać i zaprosić mnie na trening, to nie widzę najmniejszego problemu. Podejmę takie wyzwanie. Jestem spokojny o swój powrót na tor - kwituje.

Vaclav Milik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Vaclav Milik z Januszem Stachyrą. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

