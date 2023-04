Fatalna kraksa we Wrocławiu. Powrót wielkiego talentu

We wtorek odbyła się kolejna runda Ekstraligi U-24. Zmagania czysto sportowe przyćmił potworny upadek we Wrocławiu, po którym junior miejscowej drużyny Mateusz Panicz, został odwieziony do szpitala. Pierwsze diagnozy mówią jednak, że obyło się bez złamań.