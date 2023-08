Fatalna kraksa w Ostrowie! Kolejny komunikat klubu. „Jest nadzieja”

- Według lekarzy operacja kręgosłupa Patricka Hansena przebiegła pomyślnie. Jest trochę więcej optymizmu, jest nadzieja. Ordynator szpitala w Kaliszu odbarczył rdzeń kręgowy. Patrick dalej leży na oddziale neurologicznym. Jest jeszcze problem z płucami, które są obite. Patrick pozostanie w szpitalu w Kaliszu jeszcze kilka dni, a potem pojedzie prosto do ośrodka rehabilitacyjnego. Potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby podać takie bardziej pewne informacje na temat stanu jego zdrowia. Lekarze będą go obserwować, a my czekamy na kolejne dobre wieści - tyle komunikat.

Fatalne informacje zaraz po kraksie

W klubie nie chcą teraz mówić za wiele. Dla prezesa Mrozka, który zaraz po wypadku obdzwonił kilku specjalistów (szybko stało się jasne, że szpital w Kaliszu, to bardzo dobra opcja), kluczem jest teraz to, by pomóc zawodnikowi w powrocie do zdrowia. Wszystkie inne sprawy schodzą teraz na dalszy plan.