Fatalna kontuzja złotego dziecka. Nie zdąży do wiosny?

Francis Gusts to jeden z najbardziej trafnych argumentów za przepisem o zagranicznym młodzieżowcu w najniższej klasie rozgrywkowej. Łotewski supertalent, zamiast kisić się na ławce Betard Sparty Wrocław i od czasu do czasu brać udział w zdecydowanie za słabej jak na jego możliwości Ekstralidze U24, mógł liczyć na regularne okazje do sprawdzenia się z bardziej uznanymi rywalami. Za tę możliwość odpłacił się pięknymi wyścigami i kapitalną średnią 2,317 punktu na bieg.

PSŻ Poznań ma z niego spory pożytek

Kiedy jego koledzy z poznańskiego dream teamu zaczęli wreszcie spisywać się na miarę swoich możliwości, Gusts wciąż nie schodził z wysokiego poziomu. W pierwszym meczu finałowym przeciwko Kolejarzowi Opole Łotysz zdobył komplet 15 punktów dokładając sporą cegiełkę do niebagatelnej przewagi, jaką jego drużyna może cieszyć się po awansie. Niestety, już kilka dni później uczestniczył w groźnym karambolu w Danii i opuścił stadion w karetce. Choć prześwietlenie nie wykazało złamania żadnej z kości, to kolano nastolatka ucierpiało na tyle, że musiał on wycofać się z organizowanego w minioną sobotę finału IMEJ w węgierskim Nagyhalasz.

Gustsa czeka długa przerwa

Choć oficjalne komunikaty z oczywistych względów są póki co tak zwięzłe jak tylko to możliwe, to z ojczyzny zawodnika docierają do nas coraz to bardziej niepokojące informacje nieoficjalne. Na Łotwie wszyscy są pewni tego, że 2 października Gusts nie weźmie udziału w finale SGP2 na toruńskiej Motoarenie. Co gorsza, z północnego wschody zaczynają spływać pogłoski o tym, jakoby uraz mógł okazać się na tyle poważny, że nastolatek nie zdąży powrócić do pełni sił przed startem przyszłego sezonu, do wiosny 2023 roku.