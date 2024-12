Fatalna informacja dla Zmarzlika i Motoru. Kolejna kara, sprawa skończy się w sądzie

Lublin czeka na nowy stadion. Odkąd Motor awansował do PGE Ekstraligi w mieście zapanowała prawdziwa moda na żużel. Stadion przy okazji każdego meczu szczelnie wypełniany jest kibicami, a karnety i bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Tyle tylko, że drużyna ściga się na przestarzałym obiekcie, który ma co raz większe problemy, aby spełniać wymogi Ekstraligi Żużlowej.

Spór miasta z wykonawcą blokuje remont stadionu w Lublinie

Jakiś czas temu władze miasta zapowiedziały budowę nowego obiektu, ale na razie wszystko idzie jak po grudzie. W 2022 roku podpisano umowę z Konsorcjum Kavoo Invest z Poznania i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions. Na jej mocy 19 lipca 2024 roku wykonawca miał złożyć opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego w Lublinie, której koszt miał wynosić ponad 7 milionów złotych.



Do tego jednak nie doszło, a miasto zdecydowało się na nałożenie kary na konsorcjum. Najpierw - 30 października w kwocie 206 tysięcy złotych, a teraz dorzucono jeszcze kolejne 88 tysięcy złotych, a więc suma zobowiązania wynosi już blisko 300 tysięcy złotych. - Przedstawiona 9 października przez biuro projektowe dokumentacja była niekompletna i niezgodna z umową - powiedziała Joanna Stryczewska z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin cytowana przez Radio Zet.



Tyle tylko, że wykonawca nie przygląda się biernie całej sprawie i odpiera zarzuty. Wykonano już co prawda część prac w ramach umowy, jednak przedstawiciele konsorcjum przekonują, że miastu nie zależy na budowie stadionu, a umowa nie może zostać zrealizowana, bo od samego początku była źle przygotowana inwestycja.